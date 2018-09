Ultimo aggiornamento: 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina alle 5.20, nel quartiere di Piazza Tevere, per un principio di incendio su dei contatori dell'Enel posti all'interno di un quadro elettrico in un fabbricato in via Arno nel capoluogo sabino.I pompieri, perentoriamente arrivati in posto con due automezzi, si sono messi subito all'opera mettendo in sicurezza l'intero edificio di due piani che in quel momento, all'interno del vano delle scale, era invaso dal fumo sprigionatosi dal principio di incendio stesso.Spente le fiamme, i vigili del fuoco, accertato con i sanitari del 118 che non vi erano persone coinvolte nelle vie respiratorie, insieme anche agli agenti della Polizia di Stato, hanno terminato l'intervento facendo rientrare le persone nelle loro abitazioni. Presente in posto anche una squadra di servizio della compagnia elettrica Enel.