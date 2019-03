© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le cause dell’incendio scoppiato la scorsa notte alla Terni Polimeri, in via Leonardo da Vinci al nucleo industriale, sono tutte da accertare. Di sicuro c’è l’odore nauseabondo che ha avvolto l’area, a due passi dalle Case Rosse di Santa Rufina.Subito sul posto le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme."Fortunatamente nessun operaio è rimasto ferito – commenta il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli, presente nelle fasi di spegnimento insieme alla Polizia Municipale e ai volontari della Protezione Civile – L’incendio è stato circoscritto e poi spento nella notte. Questa mattina in accordo con la Prefettura e l’Arpa abbiamo individuato un sito per posizionare le colonnine di monitoraggio dell’aria. Resteranno attive per due o tre giorni dopodiché si riuscirà a capire se e che tipo di danno ambientale è derivato dall’incendio”.Non è esclusa l’ipotesi dolosa. Già il 4 dicembre del 2016, nella stessa fabbrica, un vasto incendio aveva interessato il materiale plastico presente all'esterno del magazzino, provocando una colonna di fumo nero visibile fino a Rieti.