RIETI - Incendio al Terminillo nella tarda serata di sabato. Ad essere colpita dalle fiamme è stata una villetta in localita' Pian de' Valli, nella zona compresa tra via dei Villini e la chiesa di San Francesco.

Ad intervenire per spegnere le fiamme, tre mezzi dei vigili del fuoco partiti dal comando di viale Matteucci.

Ancora da chiarire le cause dell'incendio, se di natura dolosa o generato da guasti. Non si registrano feriti. Ultimo aggiornamento: 01:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA