Rieti, incendio a un carico di rotoballe: intervento dei vigili del fuoco

RIETI - Una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta, poco dopo le 4 del mattino, in località “Macelletto”, a Rieti, a causa dell’incendio di un carico di rotoballe di fieno trasportate da un autocarro mentre procedeva in direzione Rieti lungo la Strada statale 79 Ternana. Un principio di incendio che si è esteso - per cause in corso di valutazione – in maniera estremamente rapida e violenta interessando in poco tempo l’intero carico, parte del quale, a causa delle fiamme, è anche caduto in strada durante il transito del mezzo prima che il conducente arrestasse tempestivamente la marcia. Giunti in soccorso i vigili de fuoco – dopo aver allestito una tubazione di mandata – hanno attaccato il rogo da più parti in modo da contenerne la propagazione, riuscendo così ad evitare che anche l’automezzo da trasporto venisse danneggiato dalle fiamme. Sul posto, in ausilio, sono giunti anche due mezzi ABP (Autobotte pompa) per un ulteriore apporto idrico e per agevolare la frequenza delle operazioni di rifornimento idrico. Sono tutt’ora in corso le attività di messa in sicurezza, smaltimento e bonifica. Sul luogo dell’incendio anche carabinieri, polizia di Stato e personale Anas.