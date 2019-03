© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel primo pomeriggio di domenica, due pattuglie dei carabinieri di Passo Corese e Poggio Mirteto, su disposizione della centrale operativa della compagnia effettuavano un immediato intervento, scongiurando gravissime conseguenze, in Fara in Sabina frazione Corese Terra, per un incendio propagatosi presso l’abitazione di una donna.Gli equipaggi giunti prontamente sul posto, vista la presenza di un intenso fumo dovuto alla combustione di plastiche e vernici spray proveniente dal balcone, irrompevano nel condominio, raggiungendo l’appartamento posto al secondo piano, ove la malcapitata era bloccata all’interno, in evidente stato di agitazione ed in preda ad una crisi di panico, soccorrendola e mettendola in sicurezza al di fuori dall’edificio.Gli operanti , inoltre, si prodigavano subito per lo spegnimento del rogo, nato per cause imprecisate sul terrazzo esterno, fino all’arrivo del personale dei vigili del fuoco di Montelibretti e Poggio Mirteto che procedevano alla definitiva bonifica. La donna intossicata dal fumo veniva soccorsa sul posto dal personale sanitario del 118.