Rieti, vasto incendio in serata in Sabina

RIETI - Un grosso incendio si è sviluppato a Salisano nella tarda serata di oggi. A fuoco boscaglia e sterpaglie sul costone sottostante il paese (nella foto scattata da un'automobilista dalla via Tancia si scorge il profilo delle fiamme) con il fuoco che ha lambito anche alcune abitazioni. Intervento dopo le segnalazioni, da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto Scalo, i quali, sono ancora sul posto per cercare di circoscrivere le fiamme e domare l’incendio che è alimentato anche da leggere folate di vento. I pompieri sono stati allertati alle 20 circa e sono intervenuti con autobotte e un’altra macchina per domare l’incendio, in una zona nella quale anche in passato si erano presentate situazioni simili ed era stata teatro di incendi sempre da carico di sterpaglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA