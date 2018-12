RIETI - Incendio a un distributore di carburante lungo la via Salaria.



L'incendio, per cause da accertare, così come le conseguenze, ha riguardato un distributore all'altezza del chilometro 39 della consolare. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Il distributore è in direzione Roma, all'altezza di Borgio Quinzio.



Al momento la Salaria è stata chiusa al traffico e circolazione deviata sulla vecchia Salaria. Ultimo aggiornamento: 14:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA