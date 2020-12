Rieti, incendio in un punto vendita di materiali agricoli sulla Salaria

RIETI - Incendio nel punto vendita "Agricola Serani" in via Salaria per L'Aquila nei pressi di Cotilia. Consistenti i danni causati dal rogo che si è sviluppato verso le 13.30 circa con un'alta colonna di fumo nero visibile da lontano e che ha subito richiamato sul luogo numerosi residenti del posto.

Le fiamme si sono propagate dal retro della struttura alimentate da materiale di vario genere e tipo andando poi ad interessare parzialmente anche un'area interna del punto vendita di materiali agricoli, concimi, pellet e attrezzature varie. Immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando compagnia di Cittaducale i vigili del fuoco di Rieti con più mezzi antincendio. Le fiamme sono state subito contenute e abbattute limitando i danni sia al materiale che all'edificio rimasto compromesso nei punti in cui ha attecchito l'incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nè si sono registrati casi di intossicazione da fumo. Ancora da accertare le cause che hanno originato prima l'innesco successivamente le fiamme. Ulteriori accertamenti e indagini sono in corso da parte dei carabininieri civitesi. La struttura al momento a causa dell'incendio e dei fumi - secondo quanto appreso - sarebbe stata interdetta all'accesso.

Ultimo aggiornamento: 21:08

