RIETI - E' ripreso nella tarda serata di mercoledì l'incendio lungo la Salaria, all'altezza del chilometro 47, in corrispondenza di Nerola.



Il fuoco ha colpito un'area collinare, verde, a ridosso della consolare, da cui è ben visibile. Le fiamme erano divampate nella tarda mattinata di mercoledì, per poi ridursi a fumo e riprendere in serata. Sul posto i vigili del fuoco.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA