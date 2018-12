Esplosione in un distributore sulla Salaria: almeno 15 feriti, anche 7 vigili del fuoco

RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di benzina sulla Salaria, all'altezza del km 39. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno una quindicina di feriti. In seguito all'esplosione, sembra di un'autocisterna piena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio e, dalle prime informazioni, sarebbero rimaste ferite una quindicina di persone, tra cui sette vigili del fuoco e due soccorritori dell'Ares. Il distributore è in direzione Roma, all'altezza di Borgo Quinzio. Al momento la Salaria è stata chiusa al traffico e circolazione deviata sulla vecchia Salaria.

L'esplosione si è verificata verso le 14,30. Anche chi transitava in auto ha avvertito una vampata di caldo. Sul posto anche tre elicotteri del 118 e uno dei vigili del fuoco.



​«Il Piano per il maxi afflusso di feriti negli ospedali è scattato immediatamente - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - Sul posto sono operativi 8 mezzi del 118 tra ambulanze e automediche e 3 elicotteri per il trasporto dei feriti. È stato allertato il Centro grandi ustioni del Sant'Eugenio e i Dea di II livello della capitale. Tra i feriti vi sono alcuni soccorritori del 118 con ustioni al volto. È stata istituita l'Unità di Crisi presso l'Ares 118 di Roma. Siamo in stretto contatto con i soccorritori giunti immediatamente sul posto».

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA