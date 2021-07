Rieti, incendio di sterpaglie in Sabina: intervento dei vigili del fuoco

Mercoledì 7 Luglio 2021, 11:14

RIETI - Incendio di sterpaglie, questa mattina intorno alle 8, nel comune di Poggio Catino, lungo la strada provinciale 48 Finocchieto, in via Bagni di Silla, sotto il cimitero comunale.

L'allarme al 115 è stato dato da un residente, che ritornando dal lavoro, vedendo una colonna di fumo visibile in lontananza, si è recato sul posto per verificare. Accortosi che nel terreno non vi era nessuno, e intanto le fiamme si stavano propagando velocemente nel terreno, mettendo a rischi anche uliveti, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto in poco tempo si è recata una squadra dal distaccamento di Poggio Mirteto.