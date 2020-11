Rieti, vasto incendio in una rimessa di automezzi comunali in Sabina

RIETI - Violento incendio in Sabina in un'autorimessa comunale. Il rogo si è sviluppato a Roccantica ed ha interessato un ampio capannone adibito al rimessaggio di mezzi della locale Amministrazione comunale.

Le fiamme sono improvvisamente divampate per poi propagarsi piuttosto rapidamente. Sono stati alcuni residenti del posto a lanciare l'allarme con le lingue di fuoco - secondo le testimonianze dei presenti - che si sarebbero presto levate avvolgendo la struttura nel cui interno erano presenti diversi mezzi. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Poggio Mirteto Scalo. Impegnative le operazioni antincendio, al momento non si conosce l'entità degli danni nè le cause le cause che hanno provocato l'incendio.



Ultimo aggiornamento: 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA