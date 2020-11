Rieti, incendio in una rimessa agricola in Sabina

RIETI - Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Montopoli in Sabina per l'incendio divampato all'interno di un piccolo fabbricato adibito a rimessa agricola. Le fiamme si sono improvvisamente levate alte e subito è stato richiesto l'interventio dei vigili del fuoco per domare il rogo. L'incendio ha bruciato la rimessa, le attrezzature presenti all'interno insieme ad altro materiale. Tuttavia il tempestivo intervento dei pompieri, giunti dal distaccamento sabino di Poggio Mirteto, ha permesso di salvare dalle fiamme un trattore presente nelle immediate adiacenze.

