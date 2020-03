RIETI - Vasto incendio, nella serata di martedì, in Sabina.



Ultimo aggiornamento: 23:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale disono intervenuti in prossimità del Comune dia causa di un incendio di bosco e di sterpaglie. In ausilio alle operazioni di spegnimento dalla sede centrale del capoluogo sabino è stata inviata anche una Abp autobotte. Presenti in posto, oltre ai Carabinieri Forestali di Monte San Giovanni, anche i Volontari di Protezione Civile di Poggio Mirteto.