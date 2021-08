Lunedì 2 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Attimi di panico nel primo pomeriggio di ieri per un incendio a Poggio Mirteto Scalo nel canale tra Borgo Sant’Antonio e il distributore di carburanti self area Erg Capparella con le fiamme che sono arrivate a lambire le cisterne dove si scarica il gpl.

E’ successo tutto in un attimo, complice anche il gran caldo in un posto dove c’è sempre passaggio di auto e gente. A fuoco piante e sterpaglie con le fiamme che hanno trovato terreno fertile in una vegetazione perlopiù secca. Un automobilista di passaggio ha dato l’allarme al vicino polo della sicurezza di Capacqua a poche centinaia di metri dal luogo dell’incendio. I Vigili del fuoco del distaccamento mirtense erano però fuori a domare le fiamme nelle sterpaglie dei campi vicino alla grande struttura di Amazon a Passo Corese. E’ prontamente intervenuta la Protezione civile Base 2001 che divide lo stabile coi pompieri sempre a Capacqua e in un amen era sul posto con i mezzi antincendio in dotazione. Intervenuti a supporto i Carabinieri di Poggio Mirteto e i Carabinieri Forestali nonché il titolare dell’area di servizio con gli estintori a disposizione nel distributore proprio per salvaguardare l’area dove avviene lo scarico dei carburanti, nella fattispecie il gas gpl. Le fiamme sono state domate dopo un lavoro sinergico di tutte le unità intervenute e la zona, a ridosso della strada regionale 313 Ternana messa in sicurezza. Riguardo le origini del rogo non si esclude nessuna ipotesi.