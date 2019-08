RIETI - Fiamme in una rimessa agricola di Selci. Ancora da accertare le cause che questa mattina, poco dopo le 7, hanno interessato un rimessaggio all'interno di una pertinenza agricola al cui interno c'erano arnesi di vario tipo e un trattore. L'incendio ha coinvolto il mezzo agricolo, diverse attrezzature e una parte della rimessa.



Grazie al celere arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Poggio Mirteto e di due mezzi antincendio partiti da Rieti a supporto della squadra sabina, è stato possibile contenere le fiamme e, soprattutto, limitare i danni materiali. Al termine delle operazioni di spegnimento è stata effettuata la bonifica dell'area interessata dall'incendio. Ancora da accertare le cause che hanno innescato le fiamme. © RIPRODUZIONE RISERVATA