Rieti, rotoballe vanno a fuoco in azienda agricola: i vigili spengono l'incendio

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi a causa di un incendio di una rimessa agricola di rotoballe in via Colle Vinelli nel Comune di Montopoli in Sabina.



Dai primi momenti, in ausilio ai pompieri di Poggio Mirteto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Montelibretti del Comando di Roma.



Le operazioni di spegnimento

sono tutt'ora in corso e si protraranno sino alla messa in sicurezza dell'intera area.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:08



