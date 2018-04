RIETI - Casolare di Roccantica interamente distrutto dalle fiamme nella notte appena trascorsa. L'abitazione che si trova fuori l'abitato, in via Marta Robbio Tacci, vicino all'agriturismo «Forcelle al Sole», su una collina a circa 600 metri di altezza, era stata interamente ristrutturata recentemente, seguendo i canoni delle eco-abitazioni.Il proprietario, un signore di Roma, era giunto ieri pomeriggio nel suo casolare per trascorrervi il ponte dal 25 aprile al Primo Maggio. Ha quindi acceso il termoconvettore per riscaldare un po' l'abitazione, quando è poi andata a fuoco la canna fumaria.In un primo momento ha cercato di spegnere da solo l'incendio, salendo anche sul tetto dell'abitazione, ma le fiamme si sono ben presto propagate per l'intero casolare. Ha quindi chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto e una squadra di Rieti, con due autobotti e una jeep. Determinante anche l'aiuto di una squadra di volontari del Comune di Roccantica. Sul posto si è portato anche il sindaco Alberto Sciarra.In via Mara Robbio Tanci si sono poi portati anche i Carabinieri della stazione di Torri in Sabina. L'intervento dei vigili si è protratto fino ad oltre le 2 di ieri notte, ma il casolare, purtroppo, è stato interamente avvolto dalle fiamme ed è andato distrutto.