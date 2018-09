© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rogo di rifiuti, autore denunciato dai Carabinieri Forestali della Stazione di Poggio Mirteto e l'area viene posta sotto sequestro.La pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto a seguito di segnalazione che riferiva di una combustione di materiale in corso, si è portata in agro del Comune di Fara Sabina Località “Banditelle” per verificarne la fondatezza. Avvicinandosi ha notato una colonna di denso fumo grigio levarsi verso il cielo.I militari individuavano la zona e giunti sul posto, si trovavano a respirare un aria acre e densa, tipica del rogo di materiali eterogenei. Da un più attento esame di quanto stava finendo di bruciare si riscontrava la presenza di bancali di legno e plastiche frammisti ad altri materiali alcuni di natura ferrosa, altri impossibili da classificare a seguito dello stato di combustione.In loco era presente l’autore. L’uomo, originario del luogo ammetteva le proprie responsabilità. A questo punto i Carabinieri della Specialità Forestale, procedevano al sequestro dell’area interessata dal rogo e di ciò che rimaneva dei rifiuti combusti provvedendo a deferire, l’autore resosi responsabile della violazione alle norme che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti ( Decreto Legislativo n. 152/2006 ) alla Procura della Repubblica di Rieti per quanto di competenza.In questo periodo di fine estate caratterizzato da elevate temperature nelle ore centrali della giornata e forti venti si deve porre particolare attenzione all’accensione di fuochi, ancorchè nel rispetto delle normativi vigenti in materia, significando che comunque l’abbruciamento dei rifiuti non è mai consentito.