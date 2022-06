Rieti, incendio a Piani Poggio Fidoni: stop temporaneo anche alla ferrovia

RIETI - Ancora una coltivazione in fiamme a Rieti. Dopo il campo di orzo andato a fuoco ieri pomeriggio all'interno della riserva dei laghi Lungo e Ripasottile, oggi è toccato alla frazione reatina Piani di Poggio Fidoni dove è andato in fiamme un campo coltivato.

Un incendio circoscritto ma che ha interessato il bordo strada spingendosi poi nelle vicinanze delle rotaie ferroviarie a causa del vento che ha dato continuo vigore alle fiamme. La densa colonna di fumo ha rallentato il traffico su rotaia che è stato successivamente sospeso a scopo preventivo e precauzionale in attesa che le fiamme vengano spente. Al lavoro i vigili del fuoco e carabinieri forestali. Non si sono registrate al momento da quanto appreso criticità o danni alle abitazioni o pericoli per persone e animali.