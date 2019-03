RIETI - Momenti di paura nella notte per un vasto incendio che è divampato in una delle aziende del Nucleo Industriale di Rieti-Cittaducale, la Terni Polimeri. Il fuoco, la cui origine è ancora da accertare, ha colpito grandi sacchi di plastica, propagandosi molto rapidamente. Il calore ha fatto esplodere le vetrate nel punto del rogo, e anche parte delle capriate in acciaio del soffitto, nell’area, hanno ceduto.



