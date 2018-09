© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Probabilmente uno scherzo di cattivo gusto finito male. Sarebbe questo il motivo alla base dell’incendio avvenuto nella notte in via Garibaldi a Passo Corese, a due passi dalla stazione ferroviaria. Erano le due e mezzo quando alcuni residenti della zona, allertati dall’odore acre di fumo e dalle fiamme che divampavano davanti a un negozio di frutta, ha chiamato il numero di emergenza 112. Immediato l’intervento di una pattuglia di carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Fara Sabina insieme a due camion dei vigili del fuoco.Le cassette vuote della frutta che i proprietari, un gruppo di ragazzi egiziani, avevano lasciato accatastate fuori dal negozio, stavano bruciando. Le operazioni dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e bonificato l’area, non hanno richiesto molto tempo, e in breve la situazione è tornata alla normalità.Dai primi elementi raccolti dai carabinieri della stazione di Passo Corese, cui sono state affidate le indagini, si escludono atti di razzismo e estorsione. Molto più probabile, secondo gli inquirenti, una goliardata di un gruppo di ragazzi che hanno scelto il modo peggiore per impiegare il proprio tempo. Ad avvalorare questa tesi l’assenza di inneschi e di tracce di liquidi infiammanti.