RIETI - Fiamme al Centro agricolo a Cotilia di Castel Sant'Angelo lungo la via Salaria per L'Aquila. L'incendio si é sviluppato all'interno di un capannone agricolo adiacente utilizzato per lo stoccaggio di mangimi animali. Il fumo è stato notato dai residenti della zona che hanno lanciato per primi l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco con due mezzi antincendio. Al momento non è possibile avere una stima dell'entità dell'incendio. Ultimo aggiornamento: 08:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA