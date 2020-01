Rieti, muore nell'abitazione in fiamme

RIETI - Primo giorno dell'anno tragico a Montopoli di Sabina (Rieti). Intorno alle 6 un’abitazione in via Fontanelle, nelle campagne al di sotto del centro storico del paese, è andata a fuoco, sembrerebbe a causa di un cortocircuito. Un uomo, 55 anni e che aveva difficoltà a deambulare, è morto all'interno, mentre altre due persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente a causa del grande quantitativo di materiali stipati all'interno e all'esterno del fabbricato, andato completamente distrutto. Sul posto sono immeditamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. La salma è stata trasportata a Rieti dove verrà effettuata l'autopsia. Ultimo aggiornamento: 11:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA