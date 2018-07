RIETI - I vigili del fuoco di Rieti, coaudiuvati sia da quelli di Viterbo del distaccamento di Civita Castellana che da quelli di Roma del distaccamento di Montelibretti, stanno intervenendo dalle ore 18 di oggi pomeriggio in località Frangellini, nel Comune di Magliano Sabino, per un principio di incendio all'interno di un capannone dedito a rimessa di mobili antichi.



Le operazioni tutt' ora in corso vedono tre squadre di pompieri intenti nel preservare tutte le strutture limitrofe.

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:45



