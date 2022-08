Magliano Sabina, vasto incendio: fuoco anche vicino ad alcune abitazioni / Il video

RIETI - C'è voluto l'intervento di due elicotteri per spegnere il vasto incendio che nel pomeriggio si è verificato proprio alle porte di Magliano Sabina. Non è bastato, infatti, il supporto del primo mezzo inviato a supporto delle tre squadre dei Vigili del Fuoco che hanno operato unitamente alla squadra locale della Protezione Civile per domare l'esteso rogo. Le prime fiamme che si sono levate intorno alle 4 di pomeriggio sotto il muraglione dei giardinetti pubblici si sono propagate velocemente vista la fitta vegetazione molto secca lungo il costone.

Ma non è bastato. Mentre i soccorsi erano impegnati nello spegnimento del fuoco, un secondo si è sviluppato a circa 500 metri di distanza. Saranno ora le verifiche del caso a stabilire la natura dolosa dell'accaduto. L'intervento di spegnimento ha impegnato vigili del fuoco e volontari per oltre due ore. L'odore acre del fumo ha raggiunto il centro del paese in poco tempo; momenti di apprensione si sono vissuti quando il fuoco è arrivato a lambire alcune abitazioni in vocabolo Verzieri, ma per fortuna senza conseguenze.