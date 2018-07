RIETI - Sono terminate a notte fonda - intorno alle due del mattino - le operazioni del definitivo spegnimento della falegnameria-mobilificio di via Flaminia a Magliano Sabina dove, nel pomeriggio di ieri, è divampato un vasto incendio. Le fiamme hanno letteralmente divorato l'intera struttura di cui sono praticamente rimasti soltanto i muri perimetrali dell'immobile strutturato su due livelli. Anche i solai e il tetto hanno ceduto. L'avanzamento del fuoco, proprio a causa della natura del materiale presente nella falegnameria, è stato velocissimo nonostante le manichette dei pompieri abbiano di continuo versato acqua sulle fiamme.



Operazioni che comunque sono state fondamentali per evitare che l'incendio potesse ulteriormente estendersi nelle immediate adiacenze. Sono andati distrutti i depositi di legno, le attrezzature, il mobilio antico in esposizione e le travature dello stabile. Tra l'altro a fornire ulteriore "benzina" alle fiamme è stata la presenza di vernici, diluenti e solventi all'interno della falegnameria. Massiccio il dispiegamento di forze sul luogo del rogo dove si sono avvicendate squadre di vigili del fuoco di Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civitacastellana e Roma. Ma le operazioni sono ancora terminate. L'intera giornata di oggi sarà dedicata alla bonifica dell'area, messa in sicurezza e spegnimento di focolai ancora attivi sotto i solai collassati a terra, oltre al recupero eventuale di attrezzature e beni.

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA