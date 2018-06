RIETI - Incendio ad alcuni giochi gonfiabili per bambini.



Il fuoco, ha distrutto gran parte dei giochi gonfiabili presenti in un'area di Campoloniano, nel parco della Meridiana, a Rieti. Tappeti elastici distrutti. Chi gestiva i giochi, da tempo si occupa della pulizia dell'area e in questo periodo erano presenti i giochi per bambini. Già lo scorso anno era stato registrato un tentativo di incendio, poi non avvenuto

L'area è stata recintata, accertamenti sulle cause delle fiamme, di probabile matrice dolosa.

Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA