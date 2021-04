8 Aprile 2021

di Raffaella Di Claudio

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Due atti compiuti a distanza di una ventina di chilometri, ma alla stessa ora e ai danni delle stesse persone: una coppia di commercianti di Fara Sabina. Nella notte tra martedì e mercoledì, mentre qualcuno spaccava i vetri del loro negozio di fiori situato a Castelnuovo di Farfa, qualche altro malintenzionato incendiava il furgone di proprietà, posteggiato a Passo Corese, paese dove vivono. È stata una notte da dimenticare per i due esercenti farensi che, con un punto vendita nella prima frazione di Fara Sabina, operano da decenni nel settore florovivaistico e un mese fa hanno aperto un nuovo negozio di fiori nell’altro comune sabino, rilevando una storica attività del posto.

Due episodi gravissimi che si intersecano tra di loro, generando preoccupazione tanto nelle vittime dei due atti vandalici simultanei quanto nei centri in cui si sono consumati. Il fatto che siano avvenuti contestualmente li fanno apparire non come due bravate capitate per caso nello stesso momento, ma come due azioni premeditate per creare disagio alle vittime.

La ricostruzione. Cosa ci sia alla base dei due atti vandalici ancora non è stato chiarito, ma è già oggetto d’indagine. Quel che è certo è che, specie nella piccola comunità di Castelnuovo di Farfa, un episodio simile non si era mai verificato. I vetri infranti di un’attività commerciale sono un segno destabilizzante per residenti e commercianti. Lo si evince dalle parole del sindaco, Luca Zonetti.

«Senza entrare neanche minimamente nel merito dei fatti avvenuti la notte scorsa nel nostro paese - commenta il primo cittadino - sento però il dovere di stigmatizzare l’atto vandalico commesso contro la vetrina di un negozio di Castelnuovo di Farfa. Un atto che costituisce anche una vile aggressione alla vita tranquilla della nostra piccola comunità. Mi auguro che gli inquirenti facciano presto chiarezza sulle motivazioni e sui nomi dei responsabili. Chiederò alla prefettura e ai carabinieri di vigilare maggiormente, soprattutto la notte, sulla sicurezza delle nostre famiglie, delle abitazioni e dei negozi del paese».

Intanto, sul doppio accaduto, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, cui si sono rivolti marito e moglie nella giornata di ieri. Le indagini dei militari sono tese a risalire ai responsabili dei reati e capirne la matrice. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno il rischio di essere di fronte a un atto intimidatorio compiuto per ottenere qualcosa dalle vittime.