Rieti: capannone in fiamme, colonna di fumo nero. Segnalata la presenza di bombole di gpl

RIETI - Incendio in una rimessa agricola di via Pratolungo, nel quartiere di Chiesa Nuova a Rieti, nella tarda mattinata di quest'oggi.

Ad andare a fuoco è stata una cascina agricola utilizzata per la rimessa di trattori e balle di fieno che erano state posizionate da pochi giorni dopo il taglio. L'alta colonna di fumo nero levatasi è stata ampiamente notata in città, fino all'altezza dell'ospedale de Lellis.

Sul posto vigili del fuoco, Ares 118, carabinieri e guardia di finanza: l'intervento dei vigili è tutt'ora in corso, per domare le fiamme nella parte posteriore della cascina, dopo essere riusciti a ridurre l'incendio sul lato che affaccia lungo via Pratolungo. Ad essere soccorso dal 118, un anziano colto da malore, mentre sembra che un'altra persona sia rimasta lievemente ustionata dall'incendio.

Ad intervenire anche i tecnici Enel, che su richiesta dei vigili del fuoco hanno staccato l'energia elettrica alle abitazioni circostanti.

Ai vigili del fuoco è stata inoltre segnalata la presenza di bombole all'interno della cascina, forse contenenti Gpl.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, se casuale o di natura dolosa.

