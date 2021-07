Rieti, mezzi pesanti a fuoco: densa colonna di fumo nero

Lunedì 5 Luglio 2021, 07:52

RIETI - Una densa colonna di fumo nero si è levata in aria visibile da Passo Corese e a tutti gli automobilisti in transito. Nel pomeriggio fiamme lungo il raccordo stradale A1 che da Passo Corese conduce al casello di pedaggio di Fiano Romano dove alcuni mezzi pesanti presenti all'interno di un'area privata sono andati a fuoco.

Al momento non si registrano ulteriori danni a cose e persone nè feriti. Ancora da accertare le cause che hanno portato al principio di incendio che poi - non controllato - è presto divampato avvolgendo almeno due o tre autoarticolati che si trovanano parcheggiati non distanti l'uomo dall'altro. Sul posto squadre di soccorso dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia.