RIETI - Una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Posta è intervenuta per l'incendio di un forno a legna nelle pertinenze di un'abitazione privata ad Antrodoco. Al momento sarebbero ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme e non sono state rese note le cause dell'innesco, verosimilmente di natura accidentale, dopo il suo utilizzo. Ultimo aggiornamento: 17:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA