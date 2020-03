© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel momento delle restrizioni sulla mobilità a tenere impegnati i vigili del fuoco reatini sono principalmente incendi di sterpaglie. Nel pomeriggio di domenica due mezzi antincendio dei pompieri sono intervenuti in via Domenico Di Carlo per un incendio radente che si è esteso in un'area adibita allo stoccaggio di materiali di vario genere. Sul posto i vigili del fuoco, dopo aver rapidamente estinto il focolare che ha interessato diversi materiali, hanno concluso l'intervento con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.Lungo via Larghetto a Poggio fidoni i vigili del fuoco hanno evitato il propapagarsi di un incendio di sterpaglie al lato della sede stradale mente la squadra del distaccamento territoriale di Posta è intervenuta per l'incendio di un'area con la presenza di un canneto. Il tempestivo intervento ha permesso di estinguere le fiamme in breve tempo.