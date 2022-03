Rieti, incendio di sterpaglie lungo la Salto Cicolana

RIETI - Le fiamme dall'alto non sono sfuggite ai numerosi automobilisti in transito che poi hanno dato l'allarme. Nessun danno nè problemi alla viabilità nonostante il fumo levatosi dall'incendio di sterpaglie e arbusti che ha attecchito nell'area interna alla rotatoria lungo la Strada regionale 578 Salto-Cicolana all'altezza del bivio per Ville Grotti.

Un'incendio che - a causa della siccità di queste ultime settimane e della vegetazione piuttosto secca - si è propagato con una certa rapidità interessando buona parte dell'area interna alla rotatoria. L'intervento dei pompieri reatini ha poi permesso di estinguere le fiamme.