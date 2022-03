Rieti, vasto incendio alla vegetazione lungo la Salaria

RIETI - Fiamme alte lungo la Salaria per Ascoli all'altezza di Bacugno nel territorio del Comune di Posta. In un tratto stradale rilevato si è sviluppato un vasto incendio che sta bruciando boscaglia, sterpaglie e vegetazione. Il fumo ha invaso la strada limitando in alcuni casi parzialmente la visibilità agli automobilisti in transito. Sul posto sono presenti delle squadre antincendio dei vigili del fuoco che stanno cercando di contenere le fiamme evitando l'ulteriore estendersi del rogo.