Fara Sabina, incendio in una cantina all'alba

RIETI - All'alba di questa mattina la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto è intervenuta nel territorio comunale di Fara in Sabina per un incendio sviluppatosi all'interno di un vano adibito a cantina/garage al piano terra di una privata abitazione. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle persone per poi procedere allo spegnimento delle fiamme in un contesto di estrema allerta e criticità dovuto alla presenza di materiali facilmente infiammabili. La rapidità delle operazioni antincendio effettuate con l'ausilio autorespiratori - per poter accedere internamente nel locale invaso dal fumo e con visibilità estremamente ridotta - ha permesso di circoscrivere e abbattere le fiamme evitando ulteriori e gravi conseguenze alla struttura dell'immobile. Sul luogo, dai primi minuti, anche una pattuglia dei carabinieri del locale comando stazione e un equipaggio della Protezione civile.