RIETI - Tempestiva la chiamata di soccorso ai vigili del fuoco da parte di tre giovani di Gavignano che ha evitato il rogo di un container nella notte. Fiamme di probabile matrice dolosa sulla cui origine sono in corso accertamenti. Si tratta di un grosso container depositato a Gavignano, nel territorio del Comune di Forano nei pressi di via XXIV Settembre. Una struttura modulare semiabitativa di quelle utilizzate per fiere ed esposizioni.



Le fiamme avevano interessato delle parti in legno interne di rivestimenti e porte. Non appena sono stati visti fumo e fiamme immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto il cui tempestivo intervento ha permesso di estinguere subito l’incendio evitando ulteriori danni alla struttura e soprattutto il propagarsi dell’incendio nelle parti interne.



