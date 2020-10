Contigliano, incendio in una abitazione: lievi ustioni per un uomo

RIETI - Incendio in una abitazione a Contigliano, vigili del fuoco all'opera.

L'incendio è divampato in una casa a via Valle, sotto la parte antica del paese, nella zona Valle.

Vigili del fuoco in azione. Le fiamme sarebbero divampate, per cause da accertare, all'ultimo piano di una palazzina. L'abitazione è di un cinquantenne del luogo, che vive da solo. Le fiamme si sono propagate da un vano abitativo, per cause in fase di accertamento. Sul posto, anche i sanitari del 118: l'uomo ha riportato ustioni lievi.

