RIETI - Incendio in un appartamento in via Sant'Agnese, nel centro di Rieti.



Da chiarire le cause delle fiamme, con la segnalazione arrivata dai vicini. Nella casa in cui c'è stato l'incendio non era presente nessuno. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:20



