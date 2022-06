Casperia, incendio a un capannone: danni alla struttura

RIETI - Hanno lavorato la notte e poi fino al pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto per domare le fiamme che hanno avvolto un capannone per la rimessa del fieno a Casperia.

Il fuoco si è sprigionato nel cuore della notte presso l'azienda agricola Polidori in località Santa Maria in zona montuosa. Le cause che hanno innescato le fiamme sono al vaglio degli inquirenti. Distrutto il deposito del fieno con le rotoballe bruciate e danni alla struttura. Sul posto oltre i vigili del fuoco e i carabinieri anche volontari della Protezione civile.