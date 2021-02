Rieti, incendio nell'abitazione: soccorso e salvato dai vigili del fuoco

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi 19 febbraio nel Comune di Casaprota, in Via Roma, a causa di un principio di incendio che si era sviluppato all'interno di una abitazione. Giunti in posto con la prima partenza e due mezzi di appoggio, l'Autoscala e l"Autobotte, i Pompieri hanno prontamente spento le fiamme e messa in sicurezza una bombola di GPL presente all'interno dell'appartamento coinvolta anch'essa dalle fiamme.

La persona all'interno, un uomo residente nell'abitazione, rifugiatosi dai primi momentisul tetto, è stato portato in salvo grazie all'Autoscala. Presenti in posto i Carabinieri della locale stazione e i Sanitari del 118.

