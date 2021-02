Rieti, incendio in una abitazione: donna anziana tratta in salvo

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti nelle prime ore di questa notte nel Comune di Rivodutri, in Via di Mezzo in zona 'La Poleggia', a causa di un principio incendio che si era sprigionato all'interno del vano cucina nel primo piano di un appartamento suddiviso in due livelli. I Pomperi, giunti prontamente sul posto oltre che con la prima partenza anche con l'Autoscala e una Autobottepompa, grazie alla 'scala italiana' hanno tratto in salvo una persona anziana, evacuandola dal balcone dove si era rifugiata. Spente le fiamme la casa è stata successivamente dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco sabini. In posto dai primi momenti anche i Carabinieri della locale stazione e una unità mobile del 118 che si è preso cura delle condizioni dell'uomo scosso dall'evento ma in discrete condizioni di salute.

