RIETI - I Vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto sono intervenuti a Castel Sant'Angelo, nel comune di Collevecchio, per un incendio appartamento. Per cause ancora in fase di accertamento all'interno di un'abitazione si sono propagate delle fiamme. Il fumo ha subito invaso i locali e una donna - dopo aver allertato i soccorritori - è rimasta lievemente intossicata a causa delle esalazioni. Sul luogo è intervenuto anche un equipaggio medico-sanitario del 118 che ha prestato le prime cura alla proprietaria dell'abitazione.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28



