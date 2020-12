Rieti, incendio in un magazzino vicino a un'abitazione. Intervento dei vigili del fuoco

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, nell'abitato di Sant'Elia nel Capoluogo Sabino, a causa di un incendio sprigionatosi all'interno di un magazzino adiacente ad una abitazione.

I pompieri, prontamente arrivati in posto con l'ausilio anche di una autobottepompa, dopo un'ora di lavoro, hanno spento le fiamme. Non risultano dai primi momenti persone coinvolte mentre in questi istanti i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza le strutture coinvolte dell'incendio.

