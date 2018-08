RIETI - Incendio in un appartamento tra via Nuova e via Tancredi, nel centro di Rieti.



Il personale del Comando dei vigili del fuoco di Rieti è intervenuto nel centro di Rieti, per un incendio nell'appartamento. Sul posto una Aps e l’autoscala.

Salvato dai vigili del fuoco un cane all’interno dell’appartamento. Nessuna persona è rimasta ferita.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA