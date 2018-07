RIETI - Villa in fiamme nella notte a Belmonte in Sabina. Un vero e proprio rogo quello che ha avvolto l'abitazione unifamiliare sita tra la frazione di Prime Ville e Seconde Ville. Ancora da accertare la causa che ha provocato il propagarsi delle fiamme. Sul posto, intorno alle tre del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato l'intera nottata per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza. Le fiamme hanno danneggiato gran parte della villa, alcuni vani interni e del mobilio causando anche un crollo parziale della copertura del tetto. Fortunatamente nessuna conseguenza per gli occupanti.



