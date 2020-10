Rieti, incendio in una casa, donna anziana in ospedale

RIETI - Incendio in una abitazione a Poggio Moiano.



Nella Via Garibaldi di Poggio Moiano, per cause in corso di accertamento, si sviluppava un incendio all’interno di un’abitazione abitato da un residente del luogo unitamente alla sua anziana madre. Le fiamme si propagavano altresì all’appartamento sottostante.



Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano ed Vigili del Fuoco di Rieti che dopo alcune ore riuscivano a domare le fiamme.



In attesa delle verifiche tecniche per stabilire l’entità dei danni e la stabilità della struttura, veniva disposta l’evacuazione dei due appartamenti.



L’anziana donna occupante l’appartamento da dove si sono propagate le fiamme, veniva ricoverata per accertamenti, a solo scopo precauzionale, presso l’Ospedale Civile di Rieti, ma non versa in pericolo di vita.



