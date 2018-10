© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Carabinieri Forestale della Stazione Forestale di Poggio Mirteto intervengono su un incendio in Comune di Montopoli di Sabina. L’autore è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rieti.La pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto durante un servizio di controllo del territorio, teso a prevenire e reprimere i reati ambientali con particolare riferimento alla tutela paesaggistica veniva contattata in merito ad un incendio in corso in località “Piedimonte” in agro del Comune di Montopoli di Sabina.I militari si portavano sul posto e constatavano che l’incendio era attivo e stava bruciando vegetazione eterogenea nei pressi di un oliveto. Mentre i Vigili del Fuoco procedevano allo spegnimento venivano avviate le prime indagini per risalire alle cause del rogo e dare una prima connotazione all’evento.Il contesto in cui l’incendio si era sviluppato non lasciava dubbi circa la matrice colposa, infatti appariva subito chiaro che le fiamme avevano avuto origine da un punto in cui la consistenza di ceneri risultava più abbondante . I militari applicavano quindi il Metodo delle Evidenze Fisiche (Mef) ricavando tutti dati necessari alle analisi, partendo dal tipo e colore delle ceneri, direzione del vento, pendenza del terreno, ecc. Parallelamente le indagini portavano ad individuare quale autore dell’incendio il proprietario del terreno da cui le fiamme si erano dipartite. L’uomo ammetteva le sue responsabilità riferendo che stava ripulendo il terreno e bruciando le sterpaglie, ma all’improvviso si era levato un forte vento e le fiamme si erano propagate sfuggendo al suo controllo.Alla luce dei fatti i Carabinieri della Specialità Forestale procedevano a deferire l’autore dell’incendio alla Procura della Repubblica di Rieti, ipotizzando il reato di incendio colposo che prevede pene che vanno da uno a cinque anni di reclusioneGli incendi colposi hanno spesso origine dalla pratica dall’abbruciamento dei residui vegetali, che è frequente nelle pratiche agronomiche per cui si raccomanda la massima cautela nel porla in essere ricordando di prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare che il fuoco possa sfuggire al controllo, verificando prima di lasciare il posto che non siano presenti carboni ardenti.