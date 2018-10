RIETI - Incendio in un cantiere edile di piazza Marconi poco dopo le 19. Le fiamme si sono sviluppate per un corto circuito del quadro elettricio del cantiere - non si esclude che sia stato montato male - e hanno subito attecchito alla struttura in legno.



Sul posto si sono velocemente portati i vigili del fuoco della caserma di via Sacchetti Sassetti che hanno prontamente spento le fiamme.



Sul posto anche una pattuglia dei vigili del fuoco per i rilievi del caso. Limitati comunque i danni. L'intervento dei vigili del fuoco, con tanto di autobotte, ha determinato un rallentamento del traffico nell'area di piazza Marconi. Alle 20 la situazione è però tornata alla normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA