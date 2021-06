Mompeo, incendio del bus nel centro abitato: variazioni alla viabilità per bonificare l'area

RIETI - Dopo l’incendio di ieri pomeriggio a Mompeo con un autobus di linea Cotral, nel bel mezzo del centro dell’abitato, il Comune ha emesso un avviso nel quale viene specificato che per consentire i lavori di rimozione e pulizia della strada, vengono comunicate una serie di variazioni del traffico locale:

APPROFONDIMENTI RIETI Bus Cotral in fiamme in Sabina, monitoraggio sulle case vicine...

- l’accesso al Centro Storico è possibile solo dalla Strada Comunale della Fonte;

- nel tratto di strada compreso tra la curva del Cimitero e il parcheggio sottostante il vecchio asilo, sarà consentita la circolazione in doppio senso ai soli residenti.

- nulla è modificato nella circonvallazione del paese (viale Regillo).

Il Comune altresì raccomanda la massima prudenza per la presenza di detriti sul fondo stradale.

I fatti

Nella giornata di ieri si sono vissuti momenti di panico in paese dove a metà pomeriggio si sono levate fiamme ed un denso fumo nero altissimo visibile a chilometri di distanza. Il bus di linea Cotral è andato a fuoco in prossimità dell'abitato in via Magno.

Le fiamme si sono rapidamente propagate e a nulla sono valsi i tentativi di spegnimento di quello che era un principio di incendio. Ben presto le fiamme che hanno avvolto il pullman sono andate ad interessare strutture e manufatti circostanti che sono rimasti danneggiati dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri giunti dal distaccamento di Poggio Mirteto che hanno lavorato a lungo per abbattere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo e l'area circostante. Successivamente sono stati effettuate ulteriori verifiche al fine di valutare se adottare o meno provvedimenti per un'eventuale e temporanea evacuazione di alcuni appartamenti invasi dal denso fumo.